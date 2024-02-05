رئيس «مياه المنيا» يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة أرض سلطان

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الاثنين، محطة مياه أرض سلطان المرشحة البحرية والقبلية بطاقة تصميمية 475 لترا في الثانية، لمتابعة أعمال إعادة التأهيل وتطوير المحطة ونسب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها.

الاهتمام بجودة مياه الشرب

وشدد رئيس مياه المنيا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بفرق عمل إضافية، والاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية.

صيانة المعدات والالآت بالحملة الميكانيكية

وشدد على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات ضمن خطة زمنية محددة، وصيانة المعدات والالآت بالحملة الميكانيكية؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

كما أكد أن المتابعة تتم ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة، وتأهيل المحطات للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM».