«النقل» تنشر فيديو عن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، تصوير جوي لأحد شرايين التنمية في صعيد مصر محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا الذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بـ2 حارة مرورية لكل اتجاه.

وأوضحت وزارة النقل، أن المحور يشمل على 47 عملا صناعيا «30 كوبري - 17 نفقا»، والذي يساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.

وأكدت الوزارة، أن المحور تم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة، موضحة أنه يسهم في عمليات التنمية ويسهل حركة تنقل المواطنين.

التوسع في المحاور على النيل

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بخطة الدولة مُمثلة في وزارة النقل في التوسع في المحاور على النيل، موضحاً أن هذه المحاور تختصر الوقت بشكل كبير، لأنه بدونها يضطر المواطنين السير آلاف الكيلومترات للانتقال من شرق إلى غرب النيل.

وأوضح الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المحاور المُنفذة على النقل ستجذب مزيداً من الاستثمار خاصة وأنها ترتبط بالطرق الأخرى، وتسهل الانتقال، فضلاً عن كونها منفذة وفق مواصفات والمعايير عالمية.