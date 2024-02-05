«القابضة لمياه الشرب» تسلم 150 حقيبة «سباكة» لمشرفي الصيانة بمدارس أسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادى الجديد ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، ضمن فاعليات مبادرة صحتنا في بيئتنا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف)، ومديرية التربية والتعليم في أسيوط، بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية، بحسب ييان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المشاركون في الفعاليات

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها اليوم إلى حضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون الخدمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي، بمنظمة اليونسيف فاعليات الورشة.

توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة عقب الورشة التعليمية

ونوهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه عقب الورشة التعليمية، جاء توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة لعدد 150 مشرف صيانة في 150 مدرسة ضمن مشروع «صحتنا فى بيئتنا»، بواقع 50 شنطة بمركز ساحل سليم، و50 شنطة بمركز أسيوط، و50 شنطة بمركز أبنوب.