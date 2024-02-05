موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم، عن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قِبل محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وبلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 74.26%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ستبدأ السبت المقبل وتستمر لمدة 15 يوما، ويمكن لجميع الطلاب التظلم على النتيجة بعد دفع الرسوم المقررة.

وحثّ محافظ المنيا الطلاب المتفوقين على مواصلة تميزهم خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على مستواهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول.

حرص الدولة على التعليم

وأكد محافظ المنيا حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع مستوى الكفاءة للقائمين عليها، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 104432 طالبًا، حضر منهم 101386طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا.