رفع درجة الاستعداد في 9 محافظات لمواجهة الطقس السيء.. أمطار ورياح

أعلنت غرف العمليات المركزية في 9 محافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة.

كما أعلنت عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، وذلك بالتزامن مع تعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ، إذ تشهد المحافظات استمرار فرص سقوط الأمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، في السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات:

وحول أماكن سقوط الأمطار اليوم، أوضحت غرف العمليات، أنها تضم 9 محافظات هي: البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية، مطروح، وتكون الأمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تزداد حدتها في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة في المحافظات اليوم الثلاثاء 6 فبراير، فجاءت كالآتي:

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات.

كانت قد تعرضت أمس محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، مطروح»، إلى سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.