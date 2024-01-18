أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم.. اعرف المدن الأكثر تأثرا 

كشفت غرف عمليات محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم، كونها المحافظات الأكثر تأثرا من سقوط الأمطار اليوم إذ تشهد المحافظات الأخرى استقرارا نسبيا من حيث كمية السحب وتوقعات الأمطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم بحسب تقارير غرف عمليات المحافظات الأكثر تأثرا.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

وتضمنت أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم، المدن الواقعة على السواحل الشمالية الغربية تقدر 7 مدن الأكثر تأثرا بالأمطار اليوم، وذلك بدءا من مدينة رشيد في البحيرة مرورا بكورنيش الإسكندرية من أبو قير حتى برج العرب على الخط الساحلي.

كما تصل الأمطار إلى مطروح، ثم سيدي براني، والسلوم ومناطق من مدينة العلمين الجديدة.

نسبة سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

كما كشفت غرف العمليات عن نسبة سقوط الأمطار في المحافظات اليوم حيث من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا وهي أمطار خفيفة لا تستمر لفترات متواصلة.

علاوة على ذلك فإنه متوقع استمرار الصقيع والبرودة إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية على تلك المدن المذكورة.