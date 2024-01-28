أماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. «الأرصاد» تٌحذر هذه المناطق

تشهد 9 محافظات ومدن مصرية خلال الساعات القليلة المقبلة أمطار متفاوتة الشدة بحسب هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنت أماكن سقوط الأمطار، فيما رفعت غرف العمليات حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وانتشرت سيارات رفع المياه في مختلف الشوارع والميادين بالمحافظات.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وبحسب البيانات الرسمية فإن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، تتضمن محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء متوسطة الشدة، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

كما تتضمن أماكن سقوط الأمطار محافظات ومدن الإسماعيلية والسويس والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية أمطار بنسبة 40%، تستمر لمدة ساعات من النهار، بالتزامن مع نشاط للرياح مما يٌزيد من الإحساس والشعور بالبرودة خلال اليوم

رفع حالة الطوارئ في المحافظات

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ خلال الساعات القليلة المقبلة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ، استعدادا لسقوط أي أمطار خلال الساعات المقبلة، مع تفعيل خطة انتشار الطوارئ وتفعيل غرف العمليات في المراكز والمدن.