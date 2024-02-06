«طوارئ القناة» تحذر من شبورة ورياح خلال ساعات.. تفقد سلامة سيارتك قبل القيادة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في مدن القناة وسيناء، من شبورة كثيفة وانتشار الرياح على عدد من المدن والمحافظات خلال الساعات المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ، في بيان، إن طقس اليوم الثلاثاء يكون مائلًا للدفء نهارًا على محافظات القناة، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أماكن انتشار الشبورة في مدن القناة:

أوضحت أن شبورة مائية تتكون في الساعة الرابعة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية.

وتستمر الشبورة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية العريش، بينما تكون أكثر حدة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي؛ لقربهما من الترع الزراعية.

وتوقعت الشبكة الوطنية للطوارئ، أن تصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 21 درجة مئوية كحد أقصى و9 درجات مئوية كحد أدنى، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، دون تأثير على الحركة المرورية.

تحذيرات من الشبورة:

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من تكون شبورة ضبابية أحيانًا، على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية، مناشدةً المواطنين ضرورة الحذر والحيطة، حال انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

كما ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من ضرورة التأكد من عمل ماسحات زجاج السيارات بشكل طبيعي، وعمل المصابيح الأمامية للسيارة؛ للتمكن من كشف الطريق خلال أوقات الشبورة.