سقوط أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية (صور)

سقطت أمطار متوسطة، صباح اليوم الاثنين، على عدد من مناطق الإسكندرية، وذلك بعد تحسن نسبي في الطقس منذ أمس عما كان عليه الوضع خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت الأجواء الممطرة منذ فجر اليوم حتى الآن نتيجة استمرار المنخفض القطبي.

وقال المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة على أحياء المنتزه ثان والمتنزه أول والعامرية لمدة دقائق قليلة، لافتا إلى التعامل معها وتصريف المياه بشكل سريع، وعدم حدوث أي إعاقة مرورية.

سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن التعامل مع مياه الأمطار يُجرى وفقا لنظام حالة الطوارئ في الشركة، بعد صدور تقرير من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، نتيجة استمرار المنخفض القطبي الحالي، مؤكداً اتخاذ الاستعدادات الكاملة من قبل الشركة.

إجراءات الطوارئ في الإسكندرية

وأكد «نافع»، اتخاذ الاحتياطات الكاملة لحالة الطقس السيئ، حيث تقرر تواجد 4 سيارات في كل منطقة على مدار الساعة، للتعامل مع أي طارئ بنظام 3 ورديات.