توم سينتفيت: رحلتي مع منتخب جامبيا استثنائية.. واجهنا صعوبات قبل أمم إفريقيا

قال توم سينتفيت، مدرب جامبيا السابق، إنّ مسيرته مع منتخب جامبيا كانت مميزة، وبدأت في يوليو 2018، وكان المنتخب لم يحقق فوزا في أي مباراة تنافسية لمدة 5 سنوات، وبالرغم من التصنيف القاري للمنتخب في المركز 172، إلا أنه تأهل لبطولة أمم إفريقيا ووصل لربع النهائي.

منتخب جامبيا لم يلعب أي مباراة ودية طوال عام 2023

وأضاف «سينتفيت» خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منتخب جامبيا لم يلعب أي مباراة ودية طوال عام 2023 استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، نظرا لأنه لم تتوفر الأموال للمشاركة في مبارايات ودية.

وأشار إلى أن المعسكر التدريبي بدأ لمدة 6 أيام، وبشكل متأخر عن الموعد المتفق عليه، فكانت هناك مشكلات في الطائرة والمستحقات، وهذا لم يساعد، مردفا: «أنا فخور بفريقي ولاعبيني، بالطبع آخر مباراة أمام الكاميرون، أظهرنا لأفريقيا أننا نلعب طرة جيدة، وكان بإمكاننا أن نتغلب على الكاميرون قبل 4 دقائق من النهاية فكنا متقدمين 2-1 لكن هذه هي كرة القدم، وأنا فخور بمستوى لاعبيني».