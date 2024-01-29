لميس الحديدي عن خروج مصر من أمم أفريقيا: نمت مكتئبة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا ينبغي الشعور بالحزن أو «العزل» بسبب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا لأن النتيجة كانت متوقعة.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «خرجنا من كأس أمم إفريقيا من الدور 16 للمرة الثانية منذ عام 2019 وغابت مصر عن البطولة على مدار 14 عاما.. أنا نمت مكتئبة وأصابنا حالة من النكد».

ما حدث مع المنتخب كان أمرا متوقعا

ولفتت إلى أن ما حدث مع المنتخب كان أمرا متوقعا، متسائلة: «ماذا كنا ننتظر من منتخب صاحب أداء باهت؟ وفريق مهلهل ومدير فني ضعيف تقريبا مايعرفش إفريقيا تقريبا فين؟ ومن منظومة رياضية فاشلة من سنوات رغم أن الناس اتنبح صوتها ولا أحد يسمع؟ بينما الفرق الصغيرة في أمم إفريقيا مثل كاب فردي تتطور وتقفز بينما نحن غارقون في منظومة عشوائية بلا قواعد علمية حقيقية».