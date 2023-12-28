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«الإسكان»: المهندس محمود لطفي قائمًا بأعمال رئيس جهاز الساحل الشمالي

كتب:

أيمن حمزة
11:01 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي المهندس محمود محمد لطفى زغلول  نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة للهيئة بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة، من واضـعي اليد، الذين تم رفض الطلبات المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم، لعدم توافر الاشتراطات.

ونص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.