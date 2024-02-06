صمت يخيّم على لاعبي منتخب مصر بعد رحيل «فيتوريا» باستثناء هذا الثنائي.. ماذا قالا؟

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة الظهور الأخير للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشله في تخطي دور الـ16 بالبطولة القارية، وتوديعها أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الخسارة بركلات الترجيح.

لم تمر سوى أيام قليلة على خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا، حتى أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل المدرب البرتغالي عن القيادة الفنية للفراعنة، فكيف كان رد فعل اللاعبين؟

رد فعل لاعبي منتخب مصر على رحيل روي فيتوريا:

حالة من الصمت تجاه القرار جاءت من معظم لاعبي المنتخب الوطني، الذين لم يعلقوا من قريب أو بعيد على قرار رحيل فيتوريا، باستثناء الثنائي مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، فماذا قالا؟

كيف ودع ثنائي منتخب مصر روي فيتوريا بعد قرار رحيله؟

مصطفى محمد وضع صورة فيتوريا عبر خاصية «ستوري» على حسابه بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقًا: «شكرا لك»، بينما اختار محمد عبد المنعم مدافع الأهلي نفس الطريقة من أجل وداع فيتوريا، بعدما كتب: «شكرًا على كل شيء».

ولم يتمكن منتخب مصر من تحقيق أي فوز بأمم أفريقيا، إذ تعادل في جميع مبارياته بدور المجموعات، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في دور الـ16، بعد التعادل أيضًا أمام الكونغو الديمقراطية في الوقتين الأصلي والإضافي.