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لاعب تونس السابق: إقالة «فيتوريا» من تدريب منتخب مصر كان أمرا حتميا

كتب:

حسن سمير
01:41 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
حسام الحاج علي لاعب تونس السابق

حسام الحاج علي لاعب تونس السابق

قال حسام الحاج علي لاعب تونس السابق، إن إقالة المدير الفني روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر في وقتها وأمرًا حتميًا لأن منتخب مصر يتمتع بنجوم وكوادر من المؤسف أنه لم يفز على مدار 4 مباريات.

مستوى منتخب مصر

وأشار لاعب تونس السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن مستوى منتخب مصر بجميع المباريات التي خاضها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، أظهر أن فيتوريا لم يكن متواجدًا مع الفريق، موضحًا أن اختياراته وتبديلاته كانت غريبة من ناحية القائمة والتشكيل والتغييرات أثناء المباراة، بالإضافة لتغيير مراكز اللاعبيين. 

وتابع أن فيتوريا بدأ بالنني الذي لم يلعب أي مباراة أساسيًا مع أرسنال ويترك مروان عطية بدكة الاحتياطي، يعد اختيارا غريبا، وبدأ بأحمد حجازي، المصاب برباط صليبي قرابة 7 أشهر، ويترك ياسر إبراهيم على دكة الاحتياطي إذ يعد هذا أمرا غريبا، وزيزو مرة يلعب على اليمين ومرة على اليسار ومرة في وسط الملعب.

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