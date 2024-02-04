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«اتحاد الكرة»: فيتوريا لم يستطع التأقلم مع الأجواء المصرية

كتب:

يارا أشرف
10:55 م | الأحد 04 فبراير 2024
فيتوريا

فيتوريا

قال محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إنه ثبت بالدليل القاطع أن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، لم يستطع التأقلم مع الأجواء المصرية، وجرى توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

محمد يوسف سيعمل مع المدير الفني القادم للمنتخب

وأضاف «عراقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم الأحد، أن الكابتن محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، سيعمل مع المدير الفني القادم لمنتخب مصر.

وأكد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سيكون من بين الذين دربوا منتخبات أفريقية، وسيجري تشكيل لجنة خاصة، برئاسة الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لـ«الجبلاية»، لاختيار مدرب المنتخب القادم.

جلسة لتقسيط الشرط الجزائي في عقد فيتوريا

وأشار محمد عراقي، إلى أن هناك جلسة مع محامي فيتوريا، غدا، لتقسيط الشرط الجزائي في عقد المدرب، بعد توجيه الشكر له.

واستطرد: «المدير الفني القادم لمنتخب مصر قد يكون متوافقا عليه قبل مارس المقبل».

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