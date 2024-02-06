بايدن يعلن استخدام حق «الفيتو» ضد خطة للجمهوريين تدعم الاحتلال الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار مشروع قانون منفصل لتقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

بايدن يستخدم حق الفيتو

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد خطة الجمهوريين إذا وصلت إلى مكتبه، ويأتي ذلك في ظل الضغوط التي يواجهها بايدن؛ لإقرار تشريع يدعم الاحتلال وأوكرانيا وأمن الحدود.

وفي يوم الأحد الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن اتفاق مجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون يربط بين تعزيز أمن الحدود وتقديم مساعدات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، وسيواجه مصيرًا غير مشجع في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

مساعدات جديدة لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي

وصرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن نص اتفاق يهدف إلى إطلاق مساعدات جديدة بقيمة مليارات الدولارات، لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

ويتضمن التشريع المكمل للأمن القومي الأمريكي، توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يشمل التشريع مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكره رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.