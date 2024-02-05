من هي جماعة «جيش الله»؟.. ظهرت في أمريكا وشعارها «لنستعد حدودنا»

مع زيادة التوتر بين الحكومة الفيدرالية الأمريكية وولاية تكساس الأمريكية، ظهرت مجموعة جديدة أطلق عليها اسم «جيش الله»، وزعمت أنّها تعمل على حماية حدود الولايات المتحدة الأمريكية، كما طالبوا بضوابط جديدة صارمة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وكانت أزمة ولاية تكساس اندلعت منذ أن أعلن حاكم الولاية رفضه الخضوع لتعليمات الحكومة الفيدرالية بشأن إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها على الحدود، لمنع الهجرة غير الشرعية من المكسيك - وهي دولة على الحدود مع ولاية تكساس - وتطور الأمر بشأن دعوات باستقلال تكساس عن الحكومة الأمريكية، بحسب قناة «CBS» الأمريكية.

تظاهرات لجماعة «جيش الله» لرفض الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا

وتجمع مئات الأشخاص في شاحنات وشاحنات صغيرة وعربات، يوم السبت الماضي، وذلك للاحتجاج على ما وصف بـ«غزو المهاجرين»، وقال أحد أفراد «جيش الله»: «إننا نتعرض للغزو، علينا في نهاية المطاف أن نكون قادرين على السيطرة على ما يحدث»، بحسب فرانس برس.

معلومات عن جماعة جيش الله

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن جماعة «جيش الله»:

- هي مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم يؤيدون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعضاء من النازيين الجدد، والمؤيدون لنظريات المؤامرة.

- لا يعرف عددهم.

- يقولون أنهم جماعة دينية سلمية.

- مهمتهم حماية ولاية تكساس والحدود الأمريكية.

- شعارها «لنستعد حدودنا».

- ذهبوا بمئات الشاحنات إلى حدود تكساس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإزالة الأسلاك الشائكة.

- ينظمون احتجاجات باستمرار ضد دخول المهاجرين إلى أمريكا ويرفعون لافتات تعلن دعمهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.