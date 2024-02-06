الجمهور يهنئ كريم عبد العزيز على مسلسل «الحشاشين»: «هيكسر الدنيا»

شارك الفنان كريم عبد العزيز، منذ قليل، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور من مسلسل «الحشاشين» المقرر عرضه في رمضان 2024.

تهاني الجمهور لكريم عبد العزيز

وكشف كريم عبد العزيز عن شخصيته قائلاً: «حسن الصباح رمضان 2024»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور، والتي جاءت كالتالي: قال تعليق: «جودة الصور والإضاءة تحفة حاجة بروفشنل»، وعلق آخر: «كل التوفيق يا نجم مصر، أحنا في انتظار عظمه»، وقال تعليق: «هيكسر الدنيا يا نجم إن شاء الله»، وعلق آخر: «مسلسلنا العملاق إن شاء الله يكسر الدنيا يا نجم النجوم»، وجاء تعليق: «المسلسل رقم واحد من دلوقتي».

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل «الحشاشين» كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.