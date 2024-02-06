تامر عاشور يحتفل بتصدر «هيجيلي موجوع» كأفضل أغنية على أنغامي هذا الأسبوع

أحتفل المطرب تامر عاشور مع جمهوره، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «هيجيلي موجوع» كأفضل أغنية على تطبيق «أنغامي» هذا الأسبوع.

«هيجيلي موجوع» تتصدر التريند

احتفل تامر عاشور، منذ أيام، عبر «إنستجرام» بتصدر الأغنية الترند قائلا: «المركز الـ 13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، المركز الـ 75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب، والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان».

أغنية «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور

أغنية «هيجيلي موجوع»، لتامر عاشور، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.