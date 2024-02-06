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«زراعة الإسكندرية»: فرق إرشادية لتوعية الفلاحين بطرق إنتاج محاصيل جيدة

كتب:

خالد غنيم
08:12 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
فرق الإرشاد الزراعي

فرق الإرشاد الزراعي

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث بالاشتراك مع قطاع الإرشاد، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، نفذت أنشطة توعية للفلاحين للحصول على إنتاج جيد من محصولى القمح والبطاطس.

تنفيذ الأنشطة الإرشادية

وأشار الششتاوي، إلى أن الفرق مرت وعاينت حقول القمح والبطاطس بقرية أبو سمبل 2، وتأكدت من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه.

وأوضح أنه جرى توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، الري، والمكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.

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