سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 6-2-2024

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في البنوك، حيث سجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي 99.33 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، كشفته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 99.33 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.29 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ببنك القاهرة للبيع 100.65 جنيه، وللشراء 100.00 جنيه.

ووصل سعر الدينار في بنك إسكندرية إلى 100.72 للبيع و96.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.18 ريال.