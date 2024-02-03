شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3-2-2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم، في بنك مصر 100.29 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

وحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية، تستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك القاهرة للبيع 100.65 جنيه، وللشراء 100.00 جنيه، كما سجل في بنك إسكندرية للبيع 100.72 وللشراء 96.99 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم السبت، 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت، بلغ 12.19 ريال.