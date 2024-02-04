سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي استقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4-2-2024 في البنوك، إذ سجل سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري 100.120 جنيه للشراء، و100.66 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4-2-2024 بالبنوك، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024، في البنك الأهلي المصرية 99.37 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-2-2024، في البنك المركزي المصري 100.120 جنيه للشراء، 100.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 4-2-2024، في بنك مصر 100.05 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4-2-2024 ببنك القاهرة، 100.015 جنيه للشراء، 100.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4-2-2024 في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للبيع، و100.68 جنيه للشراء.