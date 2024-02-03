أسعار العملات اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك.. اعرف الدينار بكام

تشهد أسعار العملات اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك المصرية مع نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظًا، بالنسبة للعملات الأجنبية من يورو، ودولار، وجنيه إسترليني وريال سعودي، ودينار كويتي، وغيرهم، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك خاصة وأن اليوم السبت هو عطلة رسمية للبنوك.

وبحسب جدول أسعار العملات اليوم السبت 3-2-2024 في البنك الأهلي المصري، نرصد أسعار عدد من العملات كما يلي:

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم بالنسبة للشراء بـ30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 في البنك الأهلي المصري سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، 38.82 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، سجل 33.14 جنيه الشراء، و33.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.36 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.