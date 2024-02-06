حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في حي العامرية أول بالإسكندرية

قال السيد موسي رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن «الموجه 22» لإزالة التعديات تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

فرض هيبة الدولة

وأضاف رئيس حي العامرية أول، إن الحي نفذ حملة إزالة مكبرة، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ما أسفر عن التالي:

- تنفيذ عدد 4 قرارات صادرة من إدارة الأملاك الأميرية بالحى أرقامها 2و 3 و4 و5 عبارة عن أسوار ومباني وخلاطتين على مساحة «58360» متر مربع بطريق البتروكيماويات خلف شركة الغزل والنسيج.

- إزالة فورية لسور على مساحة نحو 800 متر والتحفظ على البوابة الحديد بطريق البتروكيماويات أمام مشارف الخير.

- إزالة فورية لسور على مساحة نحو 400 متر بطريق البتروكيماويات.

وأوضح «موسى»، أن الحملات والمتابعة الميدانية قائمة ومستمرة للتصدي للمخالفات بكل أنواعها، ولن يتم السماح بخرق القانون وسيتم فرض هيبة الدولة بنطاق الحي لاستعادة الإنضباط و فرض القانون.