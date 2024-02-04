«الأعلى للجامعات الخاصة»: استمرار أعمال التقديم لتحويلات الطلاب العائدين من الخارج

أكّد الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، غلق باب التقدم لطلاب الثانوية العامة 2023 لمختلف الكليات، خلال إجازة منتصف العام بالجامعات الخاصة.

وأشار إلى أنه جرى تسكين الطلاب المقبولين، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، وأنّ مرحلة التقديم استمرت لمدة أسبوعين.

أعمال التقديم مستمرة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكّد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن أعمال التقديم مستمرة بشأن تحويلات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، لمدة أسبوعين، وفقًا للقواعد والضوابط التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول 2023.

وأوضح أن الجامعات ملتزمة بكافة القرارات، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

استعدادات تامة للفصل الدراسي الثاني 2024

وتابع أن الجامعات تجري حاليًا استعداداتها التامة للفصل الدراسي الثاني 2024، والمقرر أن ينطلق مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.