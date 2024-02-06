بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. أول رد فعل من الأمير هاري

بعد ساعات من إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان، خرجت تقارير إعلامية بريطانية تتوقع أن الأمير هاري قد غادر بالفعل مطار لوس أنجلوس متجهًا إلى لندن ليكون رفقة والده «تشارلز»، لكن زوجته ميجان وابنه أرتشي وابنته ليليبت ما زالوا يقيمون في المنزل، بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

رد فعل الأمير هاري بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان اتصل بالأمير هاري شخصيًا ليخبره بحالته الصحية؛ ليقفز دوق ساسكس على متن طائرة حتى يتمكن من التواجد في المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وشوهدت سيارة رينج روفر فاخرة يُعتقد أنها كانت تقل الأميرهاري وهي تصل إلى صالة كبار الشخصيات في مطار لوس أنجلوس الليلة الماضية، وهناك ادعاءات بأنه استقل الرحلة الأولى ويمكن أن يكون في لندن بحلول وقت الغداء.

تفاصيل سفر الأمير هاري إلى المملكة المتحدة

واتصل الملك تشارلز بكل من دوق ساسكس وأمير ويلز شخصيًا ليخبرهما بتشخيص إصابته بالسرطان قبل أن يعلن عنه قصر باكنغهام، حيث كشف مصدر مقرب من هاري أنه قرر على الفور القدوم إلى المملكة المتحدة ليكون إلى جانب والده.

وعند الإعلان عن أن الأمير هاري سيأتي لرؤية والده، قال مكتب دوق ودوقة ساسكس: «تحدث الدوق مع والده حول تشخيص حالته. وسيسافر إلى المملكة المتحدة لرؤية جلالة الملك في الأيام المقبلة».

وقبل إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان، كان آخر مرة سافر فيها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لحضور حفل توزيع جوائز الطفل الجيد، حيث أقام في أحد الفنادق.

وعادة ما يسافر هاري مع فريقه الأمني ​​الخاص، بعد تجريده من حقه في الحماية التلقائية من الشرطة عندما غادر العائلة المالكة في عام 2020.