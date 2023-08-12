حذف لقب الأمير هاري من موقع العائلة المالكة.. تعرف على التفاصيل

أعلن قصر باكنجهام في المملكة المتحدة، اليوم السبت، سحب لقب صاحب السمو الملكي من الأمير هاري على صفحته الشخصية بموقع العائلة المالكة البريطانية على الإنترنت، وذلك بموجب شروط اتفاقية «ميجست 2020»، التي تنص على أن هاري وميجان ماركل، يمكنهما أن يحتفظا بألقابهما كصاحب السمو الملكي، لكن مع عدم السماح لهما باستخدامهما بعد التنحي عن منصبهما في العائلة الملكية على موقع العائلة المالكة عبر الإنترنت.

حذف لقب الأمير هاري من موقع العائلة المالكة

وأشار قصر بكنجهام إلى أن أجزاء من الموقع الإلكتروني الملكي الخاص بالعائلة المالكة، قد ترك لقب هاري باعتباره صاحب السمو الملكي على مدى 3 سنوات، عن طريق الخطأ، حيث أنه بعد إجراء سلسلة من التحديثات على الموقع الرسمي للعائلة الملكية، لم يعد هناك أي إشارات إلى هاري باعتباره صاحب السمو الملكي، واحتفظ الموقع بلقب دوق ودوقة ساسكس لهاري وزوجته ميجان ماركل، بالإضافة إلى تعديل عدد كبير من الأخطاء الأخرى، من بينها عمر الأمير هاري، البالغ 38 عاماً.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاءت تلك التعديلات فقط على ملف الأمير هاري، بينما سيرة ولقب زوجته ميجان ماركل الملكية الرسمية، قد عدلت قبل ثلاث سنوات، ورغم ذلك، فقد ظل لقبها بصاحب السمو الملكي موجوداً في بعض أقسام الموقع الملكي، حيث ذكر لقب صاحب السمو الملكي عليها خلال اقتباس من خطاب ألقته خلال عام 2019.

تعديلات جديدة في موقع العائلة المالكة

وأعاد قصر بكنجهام، ترتيب الموقع، حيث أصبحت عائلة ساسكس من بينها صفحات هاري وزوجته ميجان ماركل، بالقرب من الجزء السفلي في الترتيب الخاص بالموقع، يسبقهما دوق ودوقة جلوستر، والأميرة ألكسندرا.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم قصر باكنجهام بأنه كان يعمل بشكل دوري من أجل تحديث الموقع، تحديداً بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث يمتلك الموقع الخاص بالعائلة المالكة أكثر من 5 آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة بالمملكة المتحدة.