جدل قبل تتويج الملك تشارلز بسبب الأمير هاري.. أين سيجلس خلال الحفل؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن السشاعات الأخيرة شهدت حالة من الجدل في قصر باكنجهام بسبب الأمير هاري والمكان الذي سيجري تحديده لجلوسه خلال الحفل، لا سيما بعد زيادة وتيرة الخلافات بين الأمير وعائلته عقب صدور كتابه «سبير».

جدل قبل تتويج الملك تشارلز بسبب الأمير هاري

أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية، بأنه وفق المعلن منذ عدة أسابيع، فإن من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث حضور الأمير هاري، وهو ما جرى تأكيده بالفعل، ولكنه سيحضر بمفرده بدون زوجته أو أطفاله الذين بقيوا في منزلهم في كاليفورنيا.

وقالت خبير الشئوون الملكية كاتي نيكول، إن الأمر هاري سيحصل على مقعد لائق ورئيسي خلال حفل تتويج الملك تشارلز، ولن يكون مختئبا على الإطلاق.

وأوضح المؤرخر جاريت راسل، إنه غير معلوم حتى هذه اللحظة مكان جلوس الأمير هاري تحديدًا، لكن خلال حفل التتويج سيكون مكانه رسالة إلى العالم حول كيفية معاملة العائلة مع ابنائها.

وقال إنه إذا كان في موقف العائلة الملكية فإنه سيضع الأمير هاري في مكان قريب، لأن الأمر لن يبدو جيد إذا جرى اختيار مكان غير هذا.

وتأتي هذه التحليلات، بعد انتشار معلومات الأسبوع الماضي عن غموض مكان جلوس الأمير هاري، في مراسم تتويج الملك تشارلز، حتى أن مصدر مقرب منه أخبره أنه لا يعرف أين سيجلس، وهل سيشارك مع العائلة الملكية في التلويح للشعب بعد انتهاء موكب التتويج.

وكانت تقارير إخبارية أكدت أنه سيغادر إلى الولايات المتحدة مباشرة عقب انتهاء حفل التتويج.

لماذا تغيب ميجان ماركل عن مراسم تتويج الملك تشارلز

وخلال الأسابيع الماضية، تأكد غياب ميجان ماركل زوجة الأمير هاري عن مراسم تتويج الملك تشارلز، وأُرجع السبب إلى تلقيها ردا غير مرض، فيما يتعلق بلون بشرة طفلها الذي لم يولد بعد.