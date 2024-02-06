«خالد» يزين الشوارع بجرافيتي العلماء والقراء.. «هبقى أحسن رسام في مصر»

في شوارع قرية جريس ومدينة أشمون وبعض القرى بمحافظة المنوفية تتزين الحوائط والجدران برسومات للعلماء والقراء القدامى على غرار الشيخ محمد الشعراوي والشيخ محمد المنشاوي، صورتها ريشة الشاب خالد الشافعي ابن قرية جريس بمركز أشمون، الذي يسعى لتجميل وتزيين الشوارع بالجداريات والرسومات الفنية.

بداية خالد مع الرسم على الحوائط

منذ صغره، تعلق قلبه بحب الرسم بالألوان والقلم الرصاص وتقليد الرسومات التي يراها، حتى وصل إلى مرحلة الثانوية، وهنا قرر رسم بورتريه لأول مرة في حياته فتحدى نفسه واستغرقت منه الرسمة 12 ساعة حتى رسمها، وبمجرد أن نشرها لاقت إعجاب وترحاب كبير من أصدقائه وأهل قريته، ومنذ فترة أطلق مبادرة تزيين الشوارع والجدران الموجودة في محافظته مجانا.

«أخدت عهد على نفسي إني لازم أكون أحسن رسام في مصر»، هكذا يتحدث ابن المنوفية البالغ من العمر 21 عاما، بعدما بدأ في المرحلة الابتدائية وصولا للمرحلة الثانوية يتوسع في الرسم ليرسم كل ما تقع عليه عينه وبعد تميزه في رسم البورتريه قرر أن يتعلم الجرافيتي بالرسم على الجداريات ونجح في ذلك بعدما رسم الفنان محمد منير ولاقى إشادة من رواد التواصل الاجتماعي وهنا كانت الانطلاقة الحقيقية له.

تزيين الشوارع والجدران

يسعى «خالد» الذي يدرس في كلية الحاسبات والمعلومات، إلى تزيين وتجميل جميع شوارع المحافظة برسومات للعلماء والدعاة والقراء القدامى لكي ينشر البهجة والسرور على من يراهم في الشارع، فبدأ بقريته من خلال تزيينها وبعد نجاحه قرر أن يتوسع للخارج وأصبح يجوب شوارع المدن والقرى المحيطة به لكي يزينها، حيث يتمنى أن يكون له بصمة على جدران كل مكان يزوره لكي يبقى له أثر بعد زمن طويل .

مبادرة مساعدة الغير قادرين

لم يكتفِ ابن المنوفية من تزيين الشوارع بالجداريات والرسومات الفنية بل أطلق مبادرة أخرى لمساعدة العرسان اليتامى والغير قادرين المقبلين على الزواج لتزيين شقتهم مجانا بدون مقابل، الأمر الذي جعل هذا الشاب محبوبا من الجميع لحرصه على مساعدة غيره والمشاركة المجتمعية في نطاق المحافظة، متمنيا أن يكون له داعم في استكمال ما بدأه في تزيين وتجميل الشوارع.