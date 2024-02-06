إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية.. اعرف ضوابط الاستمارة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 وضوابط تحرير الاستمارات، موضحة أنَّ عدد مرات التقدم للامتحانات هي التي يؤدي الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، وعدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

استمارة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية بنوعياتها يتم التسجيل الإلكتروني وعند التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يجب اتباع الآتي:

- المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة تجارى - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهني من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ‏/http://gdepexams.emis.gov.eg.

- التسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

- التنبيه مشددا بضرورة طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية كل مدرسة على حدة المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام 2023 -2024 عن طريق المدرسة عقب إجازة نصف العام مباشرة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية استمارة الطالب، على أن يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد.

- تسليم المدارس للأكواد وكلمات السر للطلاب التابعين لها يكون في سرية تامة توقيع كل طالب من المدرسة على حدة كل قرين اسمه في كشوف تسليم الأكواد وكلمات السر.

- ضرورة متابعة تنفيذ الخطوات السابقة عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء بإدارات التعليم الفني التابعة لكل مديرية تعليمية والعمل على حل أي مشكلات تحدث بالمدارس وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للنوعية «صناعي - زراعي - تجاري فندقي»، والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.