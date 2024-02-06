رسميًا.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، موضحة أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس والصناعي نظام السنوات الخمس.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب الرسمي الخاصة بإجراءات التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024