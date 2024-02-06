«الحريفة» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الخامس.. كسر حاجز الـ50 مليون جينه

يواصل فيلم «الحريفة» هيمنته على شباك التذاكر للأسبوع الخامس على التوالي، محققًا إيرادات بلغت مليون و590 ألف جنيه عن يوم الاثنين في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقارب فيلم الحريفة من كسر حاجز الـ50 مليون جنيه مع نهاية أسبوعه الخامس في دور العرض، وذلك بعد ما حقق إيرادات على مدار الأيام الماضية بلغت 11 مليون و442 ألف جنيه، بينما حقق على مدار الأسابيع الأربعة الماضية 37 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 48 مليون و424 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم الحريفة

نجح فيلم الحريفة بالصعود بشكل كبير في شباك التذاكر بالرغم من البداية الضعيفة في أسبوعه الأول، ويجمع في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب من بينهم نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، كزبرة بالإضافة إلى نور إيهاب، بجانب أحمد حسام (ميدو)، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.