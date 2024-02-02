40 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة في 4 أسابيع عرض بالسينما

تصدر فيلم الحريفة الذي يقود بطولته مجموعة من الشباب، المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، حيث حقق أمس الخميس 2 مليون و211 ألفا و624 جنيها، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، والتي تضم 12 فيلما بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن والرومانسي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم الحريفة على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما بنحو 40 مليونا و700 ألف جنيه، فيما تم سحب فيلم الملكة بطولة هالة صدقي من السينمات بعد أسبوعين عرض فقط لعدم تحقيقه إيرادات تذكر، حيث اكتفي بإجمالي إيرادات 470 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم الحريفة

يشارك في بطولة الحريفة لأول مرة مطرب المهرجات أحمد خالد خميس الشهير بـ«كزبرة»، نور النبوي، أحمد غزي، سليم هاني، عبدالرحمن محمد، نور إيهاب، ولأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، إنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم الحريفة

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال مجموعة من الشباب تجمعهم رياضة كرة القدم، تحدث بينهم مناوشات طفيفة في ظل اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية الخاصة بنشأة كل منهم.