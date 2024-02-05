فيلم الحريفة يحافظ على الصدارة ويحقق 1.5 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حافظ فيلم الحريفة على المركز الأول بين قائمة الأفلام المتنافسة في دور العرض، منذ بداية طرحه في الموسم الشتوي.

إيرادات فيلم الحريفة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم الحريفة حلّ في المركز الأول، وحقق أمس مليون و521 ألف جنيه.

أحداث فيلم الحريفة

ونجح المخرج رؤوف السيد في صنع حبكة درامية مختلفة في أحداث الفيلم، حيث تتغير حياة «ماجد» بعد نقله من مدرسة دولية إلى أخرى حكومية، وينضم إلى فريق كرة قدم، ويستطيع أن يحقق حلمه بعد تعب سنوات طويلة بمساعدة حبيبته وشقيقته الصغيرة.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الأبطال، وهم نور النبوي، وخالد الذهبي، وكزبرة، وأحمد غزي، وعدد آخر من الفناين، والعمل من تأليف إياد صالح، والفيلم حاز على إعجاب العديد من النقاد والجمهور.