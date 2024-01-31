فيلم الحريفة يحقق 37 مليون جنيه إيرادات في 4 أسابيع بالسينما

حقق فيلم الحريفة والذي يقود بطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، ما يقرب من 37 مليون جنيه وذلك خلال 4 أسابيع عرض بالسينما، ونجح في تصدر المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم الحريفة، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء بنحو مليون و632 ألف جنيه، ونجح في الحفاظ على المركز الأول بالإيرادات اليومية، وجاء في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي ومن إخراج هاني خليفة.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة بطولة أحمد غزي، نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، نور إيهاب، سليم هاني، عبدالرحمن محمد، بيومي فؤاد، ولأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال مجموعة من الشباب مع اختلاف طبقاتهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يجمعهم القدر في مكان واحد وهواية واحدة خاصة برياضة كرة القدم.