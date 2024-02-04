فيلم الحريفة يتصدر الإيرادات اليومية بـ1.9 مليون جنيه

حل فيلم الحريفة في المركز الأول في شبك التذاكر بدور العرض السينمائي، رغم شدة المنافسة بين الأفلام المعروضة حالياً، وعددها 11 فيلماً.

إيرادات فيلم الحريفة في دور العرض

وجاء فيلم الحريفة في المرتبة الأولى، وحقق ما يقرب من مليون و898 ألف جنيه أمس، محتلا المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بموسم أفلام رأس السنة.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «ماجد»، والذي تتغير حياته وينتقل لمرحلة جديدة من الحياة والدراسة بمدرسة دولية إلى مدرسة حكومية، وينضم لفريق كرة قدم، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم الحريفة

وفي فيلم الحريفة استطاع المخرج رؤوف السيد أن يجمع عددا من الفنانين الشباب، منهم نور النبوي، وخالد الذهبي، وكزبرة، وأحمد غزي، وعدد آخر من الفناين، والعمل من تأليف إياد صالح.