رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيلم الحريفة يتصدر الإيرادات اليومية بـ1.9 مليون جنيه

كتب:

ضحى محمد
10:22 ص | الأحد 04 فبراير 2024
فيلم الحريفة

فيلم الحريفة

حل فيلم الحريفة في المركز الأول في شبك التذاكر بدور العرض السينمائي، رغم شدة المنافسة بين الأفلام المعروضة حالياً، وعددها 11 فيلماً.

إيرادات فيلم الحريفة في دور العرض

وجاء فيلم الحريفة في المرتبة الأولى، وحقق ما يقرب من مليون و898 ألف جنيه أمس، محتلا المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بموسم أفلام رأس السنة.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «ماجد»، والذي تتغير حياته وينتقل لمرحلة جديدة من الحياة والدراسة بمدرسة دولية إلى مدرسة حكومية، وينضم لفريق كرة قدم، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم الحريفة

وفي فيلم الحريفة استطاع المخرج رؤوف السيد أن يجمع عددا من الفنانين الشباب، منهم نور النبوي، وخالد الذهبي، وكزبرة، وأحمد غزي، وعدد آخر من الفناين، والعمل من تأليف إياد صالح.

اقرأ المزيد:

فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

فيلم الحريفة يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق في يوم واحد؟

فيلم الحريفة يحقق 37 مليون جنيه إيرادات في 4 أسابيع بالسينما

40 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة في 4 أسابيع عرض بالسينما
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.