9 فئات لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. شوف تاريخ ميلادك

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفئات المستفادة من قرار رفع سن المعاش وتوحيد سن الشيخوخة لـ65 عاما بدلا من الـ60، وهم الموظفين مواليد عام 1975 فيما فوقه، فيما أشارت أيضا إلى العديد من الفئات غير المستفادة من هذا القرار.

فئات لن تستفيد من رفع سن المعاش

ونوهت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفئات التي لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش، هم الموظفون مواليد الأعوام التالية:

- الموظفون مواليد عام 1964، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 العام الجاري 2024.

- الموظفون مواليد عام 1965، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2025.

- الموظفون مواليد عام 1966، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2026.

- الموظفون مواليد عام 1967، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2027.

- الموظفون مواليد عام 1968، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2028.

- الموظفون مواليد عام 1969، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2029.

- الموظفون مواليد عام 1970، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2030.

- الموظفون مواليد عام 1971، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2031.

- الموظفون مواليد عام 1972 سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 قبل يوليو 2032، فيما يبدأ قرار تغيير سن المعاش تدريجيا بدءا من يوليو 2032 عند سن 61 عاما، إذ يم التدرج في رفع المعاش كالتالي:

- 2032 موعد الخروج على المعاش على سن 61 عاما.

- 2034 موعد الخروج على المعاش على سن 62.

- 2036 موعد الخروج على المعاش على سن 63 عاما.

- 2038 موعد الخروج على المعاش على سن 64 عاما.

- 2040 موعد الخروج على المعاش على سن 65 عاما، وهو القرار الذي سيتم العمل به سنويا بدءا من يوليو 2040 وما بعدها.