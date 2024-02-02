تأهل 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة للبطولة الإفريقية للمصارعة

تأهل 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة من تجارب المنتخب إلى البطولة الإفريقية «أوقيانوسيا» المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس المقبل، بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

تأهل 5 مصريين للبطولة الإفريقية للمصارعة

وصعد عبد الرحمن السيد وزن 57 ك، عماد غالي وزن 72 ك، كريم عادل وزن 87 ك، كريم موسى وزن 76 ك، وعمر أمين وزن 65 ك إلى البطولة الإفريقية.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، التهنئة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على التأهل للبطولة الإفريقية، وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية.

كما تم زيارة اللاعبين في معسكرهم التدريبي بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لمؤازرتهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لحصد المراكز الأولى في البطولات.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية.

ويأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.