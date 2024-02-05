متحدث «الوزراء»: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع لم يتطرق إلى الحديث عن اتخاذ أي قرار، بشأن طرح أي شركة برنامج الأطروحات.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنّ رئيس مجلس الوزراء أكد على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

وتابع: «هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية، كما أن الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضا في الأسواق، بعد تحركات الحكومة الأخيرة».

وأكمل: «الحكومة تعمل من الآن على توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان، كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة».