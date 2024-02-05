أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات اليوم

يتطلع كثير من المواطنين، إلى معرفة أماكن حملة هنوصلك في المحافظات اليوم، إذ حددت وزارة التضامن الاجتماعي، أماكن الحملة في مختلف المحافظات، من أجل تسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أماكن كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنّ الحملة تهدف إلى تسهيل استخراج الكارت لذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت أماكن حملة هنوصلك كالآتي:

- محافظة القاهرة: مكتب تأهيل الشرابية، معرض الكتاب - المنارة محور المشير طنطاوي والبوث قريب من بوابة 4

- محافظة كفر الشيخ: مركز شباب الطايفة

- محافظة المنوفية: قرية عدنان المدني من مكتب تأهيل السادات، وفي مقر صناع الحياة في مركز أشمون

أماكن «هنوصلك» في القليوبية

- محافظة القليوبية: مكتب تأهيل طوخ في كون الأطرون

- محافظة الغربية: قرية بوريج من مركز قطور في الوحدة الاجتماعية ببوريج

- محافظة قنا: مركز دشنا في قرية الميات

- محافظة سوهاج: قرية المشروع بمركز جهينة بجمعية تنمية المجتمع