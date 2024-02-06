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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:11 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

استقر سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للبيع 8.39 جنيه، وللشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدرهم الاماراتي اليوم وفقاً لآخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء للشراء: 8.38 جنيه.

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بقلم محمد سعيد الشماع