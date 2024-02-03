سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024 بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، التي سجلت اليوم في بنك الإسكندرية 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وذلك حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت للشراء: 8.38 جنيه.