استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 4-2-2024 في البنوك المصرية، في أول أيام العمل بالأسبوع الجديد، حيث سجل متوسط سعر الصرف نحو 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الشراء نحو 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في القاهرة

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في القاهرة استقرار ملحوظا حيث بلغ السعر نحو 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB

فيما واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ متوسط صرف نحو 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 8.39 جنيه.