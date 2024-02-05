سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 5-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 5-2-2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك، إذ سجل سعر بيع الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 8.42 جنيه ونحو 8.39 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي وفقًا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية :

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 5-4-2024 نحو 8.39 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند 8.39 جنيه للبيع، ونحو 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك التعمير والإسكان نحو 8.42 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.38، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 8.38 للشراء، ونحو 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

لامس سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم الإثنين نحو 8.39 جنيه للبيع، ونحو 8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية إلى 8.38 للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي عند 8.38 للشراء، ونحو 8.39 للبيع.