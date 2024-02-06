أسلحة استخدمتها سرايا القدس في مواجهة «الاحتلال الإسرائيلي».. منها قنابل برق

أسلحة عديدة لجأت إليها سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط برج وطن قرب مفترق السرايا في مدينة غزة، بحسب ما كشفته «روسيا اليوم».

تفاصيل أسلحة سرايا القدس.. منها قنابل برق

وبحسب ما جاء في بيان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنه تمت المشاركة مع سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، من أجل قصف تجمعا لقوات جيش الاحتلال غرب مدينة غزة بالاعتماد قذائف الهاون وصواريخ الـ 107، كما جرى استهداف دبابة من نوع «ميركفاه» بقذيفة «الياسين 105» في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا جنود الاحتلال الإسرائيلي بالاعتماد على القنابل برق، وذلك في محاور بمدينة خان يونس، كما جرى قصف تمركز جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون وصواريخ «غراد» بمحور التقدم جنوب غرب خان يونس، وشرق مخيم المغازي وبلدة المصدر وسط القطاع.

أماكن تم استهدافها

ولم تكن تلك الأماكن والأسلحة فقط التي جرى إعلانها خلال القصف الذي وقع منذ ساعات، وارتبط بـ سرايا القدس وقنابل برق، فقد كشف «كتائب القسام» أنهم قاموا بالاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark)، والتي تستخدم في مهمة استخباراتية لجيش الاحتلال.

وأكدت حركة حماس أنه جرى إيقاع رتل آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في كمين مركب؛ إذ فجروا 3 عبوات مزروعة مسبقا في دبابة «ميركفاه» وباستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.