موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وفقًا للخريطة الزمنية التي جرى اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتوزيعها على جميع المديريات التعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وسيكون موعد امتحانات الترم الثاني 2024 حسب الخريطة الزمنية للعام الجاري 2023/2024 لجميع صفوف النقل يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو.

يوم 10 فبراير بداية الترم الثاني

ويبدأ الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 10 من شهر فبراير الجاري 2024 للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، وسيكون عدد أسابيع الدراسة 18 أسبوعًا في الفصل الدراسي الثاني.

وينتهي الترم الثاني للمراحل التعليمية المختلفة يوم 6 من شهر يونيو المُقبل.

يوم 30 مايو نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

يوم 25 من شهر مايو المُقبل 2024 بدء امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

يوم 25 من شهر مايو المُقبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

يوم 22 من شهر يونيو المُقبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

يوم 1 من شهر يونيو المُقبل بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.