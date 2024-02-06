تحصين 3 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل في الشرقية 

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فحص وتحصين 2253 رأس ماشية ضد البروسيلا، و1620 رأس ماشية ضد السل البقري خلال شهر يناير الماضي.

تحصين 3 آلاف رأس ماشية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يناير الماضى 2024، أجرت فحصا وتحصينا للماشية ضد السل البقري بمختلف مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت بهدف اكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري استمرارية جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.