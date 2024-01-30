تحصين 15 ألفا و734 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام مديرية الطب البيطري بتحصين 15734 رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد الجلد للأبقار وجدري الأغنام بنطاق المحافظة.

تحصين المواشي ضد الأمراض

وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى استمرار الحملات لتحصين المواشي ضد الجلد العقدي للأبقار، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح الدكتور السيد الحسنين، وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه يجري عمل التحصين في مختلف الأماكن في المحافظة وداخل أسواق الماشية والكمائن الحدودية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه يجري مراقبة الأسواق وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، من أجل العمل على زيادة الإنتاج الحيواني.

أهمية تحصين المواشي

وأكدت محافظة الدقهلية العمل على نشر الوعي لدى المربين والمزارعين وأصحاب المواشي بأهمية التحصين من الأمراض الوبائية الخطيرة التي تؤثر على زيادة الثروة الحيوانية.