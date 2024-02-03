تحصين 69 ألفا و574 رأس ماشية ضد الأمراض بالمنوفية

تمكنت الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنوفية، من تحصين 69 ألفا و574 رأس ماشية، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت 27 يناير الماضي بكافة أرجاء المحافظة، في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

تحصين المواشي والأغنام

وأوضح الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، أن الحملة تستهدف تحصين 202 ألف و657 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه جرى تحصين 69 ألفا و574 رأس ماشية وأغنام، منذ بدء العمل بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأشار «حماد» إلى أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

المتابعة المستمرة مع الطب البيطري

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مناشداً جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.